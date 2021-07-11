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Макгрегор сломал ногу в бою с Порье, американцу засчитали победу техническим нокаутом (видео)
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Макгрегор - Порье: как ирландец сломал ногу (видео)

Макгрегор - Порье 3: видео боя

Макгрегор - Порье 3: видео боя
08:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ufc

В ночь на 11 июля (время киевское) в Лас-Вегасе состоялся большой вечер профессионального ММА, в главном бою которого прошел супербой Конор Макгрегор - Дастин Порье.

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К сожалению, поединок завершился жуткой травмой Конора. Ирландец, вчистую проигрывавший первый раунд, в концовке первой пятиминутки неудачно стал на левую ногу, вывернув ее в неестественное положение. В итоге Конор "дожил" до гонга, но выйти во второй раунд не сумел из-за тяжелейшей травмы. Судьи присудили победу техническим нокаутом Порье, а американца на носилках доставили в больницу.

Полное видео боя Конор Макгрегор - Дастин Порье на UFC 264:

Отметим, Конор потерпел свое шестое поражение в карьере, имея в активе 22 победы. Порье, в свою очередь, выиграл 28-й поединок, ранее проиграв шесть раз.

"Телеграф" напоминает, что этот поединок стал третьим для бойцов в карьере. В 2014 году Макгрегор нокаутировал Порье, а в январе 2021 года Дастин избил Конора. Ожидается, что бойцы проведут еще и четвертый бой.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 386

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Конор Макгрегор, Дастин Порье.
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