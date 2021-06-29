В России случилась странная драка бойцов ММА - участники тут же провели официальный бой (видео)

В России во время турнира по ММА произошла массовая драка.

Вечер смешанных единоборств от малоизвестного промоушена R3 Fighting Championship проходил в Москве. После одного из поединков в октагоне произошла перепалка с участием бойцов, что привело к побоищу в клетке. Но самое интересно произошло дальше. Драку удалось остановить с помощью ОМОНа, но участники конфликта решили тут же провести поединок. Они просто переоделись и начали бой...Не было ни церемонии взвешивания, ни пресс-конференции, ни дуэли взглядов.

В итоге незапланированная схватка почти не повлияла на время шоу, ведь бой завершился за одну минуту после удушающего приема одного из бойцов.

Видео потасовки доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал, что непобедимый украинский боец Ярослав Амосов одолел Дугласа Лиму и завоевал чемпионский пояс Bellator в полусреднем весе. У нас на сайте доступно видео лучших моментов этой схватки. Украинца по прилету в Киев тепло встретили фанаты.

В декабре 2020 года известные российские бойцы ММА "опозорили Москву", устроив массовую потасовку.