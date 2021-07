Макгрегор - Порье: как ирландец сломал ногу (видео)

Главный бой UFC 264 Конор Макгрегор - Дастин Порье обернулся страшной травмой для ирландского бойца.

В концовке первого раунда, где Конор, откровенно говоря, "выживал", Макгрегор оступился и вывернул ногу. Ирландец тут же упал, а Порье в пылу битвы принялся добивать бывшего чемпиона UFC в двух весах. В итоге раунд завершился, однако продолжить поединок звездный боец не сумел. Врачи приняли решение остановить схватку, а судьи отдали победу техническим нокаутом Порье.

Видео остановки боя, а также жуткой травмы Макгрегора доступно в сети:

Here’s the video of McGregor breaking his leg/ankle #UFC264 pic.twitter.com/20qus1rFfB

— MMA Joey (@MMAJOEYC) July 11, 2021