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Макгрегор сломал ногу в бою с Порье, американцу засчитали победу техническим нокаутом (видео)
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Макгрегор - Порье: как ирландец сломал ногу (видео)

Макгрегор - Порье: как ирландец сломал ногу (видео)
Обновлено 08:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter ufcnews

Главный бой UFC 264 Конор Макгрегор - Дастин Порье обернулся страшной травмой для ирландского бойца.

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В концовке первого раунда, где Конор, откровенно говоря, "выживал", Макгрегор оступился и вывернул ногу. Ирландец тут же упал, а Порье в пылу битвы принялся добивать бывшего чемпиона UFC в двух весах. В итоге раунд завершился, однако продолжить поединок звездный боец не сумел. Врачи приняли решение остановить схватку, а судьи отдали победу техническим нокаутом Порье.

Видео остановки боя, а также жуткой травмы Макгрегора доступно в сети:

Отметим, для Порье эта победа стала 28-й при шести поражениях. Конор, в свою очередь, проиграл в шестой раз, имея на своем счету 22 триумфа. Отметим, Макгрегор и Дастин провели между собой уже третий бой. В январе 2021 года Порье досрочно победил Конора, а в сентябре 2014 года ирландец отправлял соперника в нокаут. К слову, по настроениям бойцов после третьего боя нас ждет и четвертая схватка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Макгрегор вел себя вызывающе перед боем и даже ударил Порье на дуэли взглядов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 393

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Конор Макгрегор, Дастин Порье.
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