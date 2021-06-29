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Боец ММА нокаутировал посетителя бара, а теперь прикрывается "самозащитой" (видео)

Боец ММА нокаутировал посетителя бара, а теперь прикрывается "самозащитой" (видео)
Обновлено 17:39 Сегодня Телеграф Фото: Instagram joe_schilling

Бывший боец Bellator Джо Шиллинг продемонстрировал свои навыки не в октагоне, а в обычном баре.

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Шиллинг угодил в скандал после того, как нокаутировал пьяного мужчину в одном из баров. Конфликт произошел моментально, когда боец проходил рядом с потерпевшим. На видео видно, как спортсмен прошел мимо неизвестного, а потом резко развернулся и нанес несколько ударов тому по голове. Выпивший мужчина тут же оказался на полу.

Спортсмен у себя в сторис в Instagram опубликовал свою версию происходящего. Так, по словам Шиллинга, мужчина весь вечер вел себя неподобающим образом, оскорблял темнокожего официанта на расовой почве, а также странно весь вечер на него глазел. Джо отметил, что проходя рядом с потерпевшим, тот сделал в его сторону выпад и он просто среагировал, отправив незадачливого посетителя бара в нокаут. Боец ММА также поведал, что персонал заведения поблагодарил его за то, что он проучил грубияна.

"Я проходил мимо него, он сразу извинился, что загородил проход. А затем, поняв, что это я, начал кричать мне вслед. Он сделал движение по направлению ко мне, после чего и получил. Я подумал, что он пытается меня ударить, это была угроза жизни, я защищался", - написал Джо. 

Момент нокаута попал на видео:

Ранее "Телеграф" сообщал о массовой драке бойцов ММА на турнире в России.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Джо Шиллинг.
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