Боец ММА нокаутировал посетителя бара, а теперь прикрывается "самозащитой" (видео)

Бывший боец Bellator Джо Шиллинг продемонстрировал свои навыки не в октагоне, а в обычном баре.

Шиллинг угодил в скандал после того, как нокаутировал пьяного мужчину в одном из баров. Конфликт произошел моментально, когда боец проходил рядом с потерпевшим. На видео видно, как спортсмен прошел мимо неизвестного, а потом резко развернулся и нанес несколько ударов тому по голове. Выпивший мужчина тут же оказался на полу.

Спортсмен у себя в сторис в Instagram опубликовал свою версию происходящего. Так, по словам Шиллинга, мужчина весь вечер вел себя неподобающим образом, оскорблял темнокожего официанта на расовой почве, а также странно весь вечер на него глазел. Джо отметил, что проходя рядом с потерпевшим, тот сделал в его сторону выпад и он просто среагировал, отправив незадачливого посетителя бара в нокаут. Боец ММА также поведал, что персонал заведения поблагодарил его за то, что он проучил грубияна.

"Я проходил мимо него, он сразу извинился, что загородил проход. А затем, поняв, что это я, начал кричать мне вслед. Он сделал движение по направлению ко мне, после чего и получил. Я подумал, что он пытается меня ударить, это была угроза жизни, я защищался", - написал Джо.

Момент нокаута попал на видео:

This guy definitely had no clue who he was dealing with when he decided to flex on Joe Schilling.

pic.twitter.com/Bnm355GT4I

— Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) June 28, 2021