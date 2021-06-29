"За Усиком туда же": украинский чемпион ММА Амосов нарвался на критику из-за фото с Бастой

Известный украинский боец ММА, новоиспеченный чемпион Bellator Ярослав Амосов побывал на концерте российского рэпера Басты в Киеве. Соответствующий пост Ярослав опубликовал на своей страничке в Instagram.

"Бомбовые два концерта", - написал Амосов, прикрепив к посту несколько фото и видео с концерта.

Закономерно, что украинец нарвался на критику многих соотечественников, которые не простили Василия Вакуленко (настоящее имя исполнителя, - прим. ред.) за позицию по Крыму.

Интересно, что Баста дал концерт в Киеве после истечения срока действия запрета на въезд в Украину. Перед концертом рэпера в столице образовалась огромная очередь, а само мероприятие сопровождалось массовыми демонстрациями против певца. Басте запретили въезд в Украину в 2017 году после того, как рэпер дал концерт в оккупированном Крыму.

К слову украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик подарили футболку и кепку Басте:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)

"Телеграф" напоминает, что Амосов стал первым украинским чемпионом Bellator, одолев в титульном поединке бразильца Дугласа Лиму.