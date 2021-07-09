Макгрегор ударил Порье на дуэли взглядов (видео)

В ночь на 9 июля (время киевское) в Лас-Вегасе состоялась пресс-конференция накануне шоу смешанных единоборств UFC 264, в главном бою которого сразятся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

После традиционного мероприятия бойцы сошлись в дуэли взглядов. После зимнего поединка, где Макгрегор вел себя как джентльмен, все кардинально поменялось. Ирландец оскорблял оппонента, а в какой-то момент даже бросил лоу-кик в сторону Порье. К слову, не углядели за Макгрегором президент UFC Дана Уайт и его помощники. Урону здоровью такой удар вряд ли причинил, но Конор все-таки получил моральное удовлетворение, а также подогрел интерес публики к бою, который намечен на 11 июля (время киевское).

Видео дуэли взглядов перед шоу Конор Макгрегор - Дастин Порье:

Напомним, что для бойцов это станет третье схваткой в ММА. В прошлом поединке, который состоялся в январе 2021 года, Макгрегор впервые в своей карьере улетел в нокаут. А в первом бою, который прошел в 2014 году, победу нокаутом в первом раунде одержал ирландец.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько посмотреть поединок Макгрегор - Порье в Украине, а также рассказывал о котировках букмекеров на бой.