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Макгрегор - Порье: назван фаворит третьего боя

Макгрегор - Порье: назван фаворит третьего боя
Обновлено 18:03 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ufc

В ночь с субботы, 10 июля, на воскресенье, 11 июля (время киевское), в Лас-Вегасе на арене T-Mobile состоится масштабный вечер смешанных единоборств от промоушена Ultimate Fighting Championship - UFC 264. В главном бою шоу сразятся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье. Накануне букмекеры оценили шансы бойцов. 

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По мнению букмекеров, Порье является небольшим фаворитом противостояния. На успех американца можно сделать ставку с коэффициентом 1,82 (вероятность 55%), в то же время победа ирландца оценивается в 2,05 (49%), при этом шанс на досрочный успех (нокаут, технический нокаут, либо дисквалификация) выше именно у Конора - 2,65 (38%) против 2,70 (37%). Аналитики Пари-Матч считают, что если бой продлится все отведенные 5 раундов, то победит Порье - коэффициент 7,00 (14%) против 6,50 (15%). Триумф Макгрегора сабмишном или сдачей оценивается коэффициентом 25 (4%), а подобный успех Порье немного вероятнее - 7,50 (13%).

Прогноз букмекеров на бой Конор Макгрегор - Дастин Порье (данные за 6 июля):

  • Пари-Матч: (победа Макгрегора 2,05 - победа Порье 1,82)

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть бой Макгрегор - Порье 3 в Украине.

"Телеграф" напоминает, что в прошлом поединке, который состоялся в январе 2021 года, Макгрегор впервые в своей карьере проиграл нокаутом, а его обидчиком стал именно Порье. Примечательно, что бойцы встречались еще в 2014 году. Тогда ирландец нокаутировал Дастина в первом раунде.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Конор Макгрегор, Дастин Порье.
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