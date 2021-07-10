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Макгрегор - Порье: онлайн-трансляция третьего боя

Макгрегор - Порье: онлайн-трансляция третьего боя
10:57 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ufc

В ночь на воскресенье, 11 июля (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile состоится масштабный вечер единоборств от промоушена Ultimate Fighting Championship - UFC 264. В главном бою шоу в октагоне сразятся легковесы ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка. В этой статье оперативно появятся все результаты шоу.

Конор Макгрегор - Дастин Порье

(Начало в 05:00)

Накануне бойцы прошли официальную процедуру взвешивания, где показали одинаковый вес - 70,76 кг. К слову, мероприятие завершилось небольшой перепалкой. А вот дуэль взглядов накануне поединка едва не переросла в драку после того, как Конор влепил лоу-кик в направлении соперника

Бойцы встретятся в октагоне в третий раз. В январе 2021 года Порье нокаутировал Макгрегора, для которого это поражение нокаутом стало первым в карьере. Также спортсмены  встречались между собой в рамках полулегкого веса на шоу UFC 178 в сентябре 2014 года. Тогда ирландец "удосрочил" американца уже в первом раунде.

Видео первого боя:

Видео второго боя:

Кард шоу UFC 264:

  • Легкий вес: Дастин Порье - Конор Макгрегор
  • Полусредний вес: Гилберт Бернс - Стивен Томпсон
  • Тяжелый вес: Тай Туиваса - Грег Харди
  • Женщины, легчайший вес: Ирэн Алдана - Яна Куницкая
  • Легчайший вес: Шон О’Мэлли - Луис Смолка

Предварительный кард:

  • Полусредний вес: Карлос Кондит - Макс Гриффин
  • Полусредний вес: Нико Прайс - Мишель Перейра
  • Средний вес: Тревин Джайлс - Дрикус дю Плесси
  • Полулегкий вес: Райан Холл - Илия Топурия
  • Женщины, наилегчайший вес: Дженнифер Майя - Джессика Ай
  • Средний вес: Омари Ахмедов - Брэд Таварес
  • Наилегчайший вес: Жалгас Жумагулов - Джером Ривера
  • Средний вес: Язон Ху - Ален Амедовски

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть шоу Конор Макгрегор - Дастин Порье в Украине, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на эту схватку.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 216

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Конор Макгрегор, Дастин Порье.
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