Макгрегор - Порье: онлайн-трансляция третьего боя

В ночь на воскресенье, 11 июля (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile состоится масштабный вечер единоборств от промоушена Ultimate Fighting Championship - UFC 264. В главном бою шоу в октагоне сразятся легковесы ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка. В этой статье оперативно появятся все результаты шоу.

Конор Макгрегор - Дастин Порье

(Начало в 05:00)

Накануне бойцы прошли официальную процедуру взвешивания, где показали одинаковый вес - 70,76 кг. К слову, мероприятие завершилось небольшой перепалкой. А вот дуэль взглядов накануне поединка едва не переросла в драку после того, как Конор влепил лоу-кик в направлении соперника.

Бойцы встретятся в октагоне в третий раз. В январе 2021 года Порье нокаутировал Макгрегора, для которого это поражение нокаутом стало первым в карьере. Также спортсмены встречались между собой в рамках полулегкого веса на шоу UFC 178 в сентябре 2014 года. Тогда ирландец "удосрочил" американца уже в первом раунде.

Видео первого боя:

Видео второго боя:

Кард шоу UFC 264:

Легкий вес: Дастин Порье - Конор Макгрегор

Полусредний вес: Гилберт Бернс - Стивен Томпсон

Тяжелый вес: Тай Туиваса - Грег Харди

Женщины, легчайший вес: Ирэн Алдана - Яна Куницкая

Легчайший вес: Шон О’Мэлли - Луис Смолка

Предварительный кард:

Полусредний вес: Карлос Кондит - Макс Гриффин

Полусредний вес: Нико Прайс - Мишель Перейра

Средний вес: Тревин Джайлс - Дрикус дю Плесси

Полулегкий вес: Райан Холл - Илия Топурия

Женщины, наилегчайший вес: Дженнифер Майя - Джессика Ай

Средний вес: Омари Ахмедов - Брэд Таварес

Наилегчайший вес: Жалгас Жумагулов - Джером Ривера

Средний вес: Язон Ху - Ален Амедовски

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть шоу Конор Макгрегор - Дастин Порье в Украине, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на эту схватку.