Макгрегор - Порье: онлайн-трансляция третьего боя

В ночь на воскресенье, 11 июля (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile состоится масштабный вечер единоборств от промоушена Ultimate Fighting Championship - UFC 264. В главном бою шоу в октагоне сразятся легковесы ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка. В этой статье оперативно появятся все результаты шоу.
Конор Макгрегор - Дастин Порье
(Начало в 05:00)
Накануне бойцы прошли официальную процедуру взвешивания, где показали одинаковый вес - 70,76 кг. К слову, мероприятие завершилось небольшой перепалкой. А вот дуэль взглядов накануне поединка едва не переросла в драку после того, как Конор влепил лоу-кик в направлении соперника.
Бойцы встретятся в октагоне в третий раз. В январе 2021 года Порье нокаутировал Макгрегора, для которого это поражение нокаутом стало первым в карьере. Также спортсмены встречались между собой в рамках полулегкого веса на шоу UFC 178 в сентябре 2014 года. Тогда ирландец "удосрочил" американца уже в первом раунде.
Видео первого боя:
Видео второго боя:
Кард шоу UFC 264:
Предварительный кард:
Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть шоу Конор Макгрегор - Дастин Порье в Украине, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на эту схватку.