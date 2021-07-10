"Ты умрешь в октагоне": Макгрегор и Порье провели взвешивание (видео)

В ночь на субботу, 10 июля, в Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания накануне масштабного ММА-ивента UFC 264, в главном бою которого в октагоне встретятся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

На взвешивании бойцы показали одинаковый вес - 70,76 кг. В ходе церемонии спортсменами дали слово. Макгрегор эмоционально поведал, что "убьет Порье в октагоне", а вот Порье был намного сдержанней, заявив, что "слышит только шум" из уст ирландца.

Видео взвешивания и перепалки бойцов:

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть бой Макгрегор - Порье в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне поединка.

Отметим, что для бойцов это станет третье дуэлью в смешанных единоборствах. Во втором бою, который состоялся в январе 2021 года, Макгрегор впервые в своей карьере оказался в нокауте. А в первом поединке между бойцами, который прошел в 2014 году, досрочную победу нокаутом в первом раунде одержал Конор. Примечательно, что оба бойца в свое время проиграли Хабибу Нурмагомедову сдачей.