Макгрегор - Порье: где и когда смотреть главный бой UFC 264

В воскресенье, 11 июля (время киевское), в Лас-Вегасе состоится большой вечер профессиональных единоборств, главным событием которого станет супербой Конор Макгрегор - Дастин Порье. Бойцы ММА встретятся в третий раз.

В прямом эфире в Украине бой ирландца Макгрегора с американцем Порье покажет телеканал Setanta Sport, а в сети официальная трансляция поединка будет доступна на сервисе Megogo (требуется подписка "максимальная", - прим. ред.). Начало эфира на Setanta в 05:00 по Киеву. Кроме того, трансляция схватки будет доступна на российском канале Рен ТВ. Главный поединок, который пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, начнется позднее.

Проморолик боя:

Кард боя:

"Телеграф" напоминает, что бойцы встретятся в третий раз. В январе 2021 года Порье сенсационно нокаутировал Макгрегора после серии лоу-киков. Кроме того, Ранее бойцы встречались между собой в рамках полулегкого веса на турнире UFC 178 в сентябре 2014 года. Тогда Конор отправил Дастина в нокаут уже в первом раунде.

Видео первого боя:

"Телеграф" напоминает, что после поражения от Порье Макгрегору на полгода запретили выходить в октагон.