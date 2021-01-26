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Макгрегор на полгода отстранен от боев

Макгрегор на полгода отстранен от боев
Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм thenotoriousmma

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор после своего поражения нокаутом от американца Дастина Порье на турнире UFC 257 получил отстранение от боев сроком на полгода. Об этом сообщает MMAJunkie.

По информации источника, ирландец получил медицинский запрет на проведение схваток в течении 180 дней в первую очередь из-за травмы правой ноги. Сообщается, что у Конора серьезные проблемы с большеберцовой и малоберцовой костями. В то же время Порье получил лишь семидневный запрет на проведение поединков.

"Телеграф" напоминает, что шоу UFC 257 состоялось 24 января (время киевское) на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ). В главном поединке вечера Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде. На нашем сайте доступно полное видео этого боя. Примечательно, что ирландец вчистую выиграл первый раунд, что показали судейские записки. После схватки экс-чемпион UFC пожаловался своему "обидчику" на отбитую ногу, а "уснувший" Конор стал героем мемов в сети.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 336

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Конор Макгрегор, Дастин Порье.
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