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Макгрегор Порье: судейские записки (фото)

Макгрегор Порье: судейские записки (фото)
Обновлено 08:51 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм ufc

В воскресенье, 24 января, ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье провели бой-реванш в рамках турнира UFC 257, который состоялся на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ). Итогом схватки стал эффектный нокаут от американца во втором раунде.

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Примечательно, что по запискам судей Макгрегор выиграл первый раунд. Все три специалиста отдали предпочтение Конору в первой 5-минутке, в которой тот умудрился избежать тейкдауна, а также перебить соперника в клинче.

Судейские записки в бою Конор Макгрегор - Дастин Порье:

Судейский счет в бою Макгрегор - Порье

Отметим, впервые бойцы встретились между собой в сентябре 2014 года в рамках полулегкого веса. Тогда победу нокаутом одержал ирландец.

Посмотреть полное видео реванша Макгрегор - Порье можно у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 237

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Конор Макгрегор, Дастин Порье.
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