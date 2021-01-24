Макгрегор Порье: судейские записки (фото)

В воскресенье, 24 января, ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье провели бой-реванш в рамках турнира UFC 257, который состоялся на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ). Итогом схватки стал эффектный нокаут от американца во втором раунде.

Примечательно, что по запискам судей Макгрегор выиграл первый раунд. Все три специалиста отдали предпочтение Конору в первой 5-минутке, в которой тот умудрился избежать тейкдауна, а также перебить соперника в клинче.

Судейские записки в бою Конор Макгрегор - Дастин Порье:

Отметим, впервые бойцы встретились между собой в сентябре 2014 года в рамках полулегкого веса. Тогда победу нокаутом одержал ирландец.

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