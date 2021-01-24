Макгрегор - Порье: видео боя

В воскресенье, 24 января, на "Бойцовском острове" в ОАЭ состоялся масштабный турнир по смешанным единоборствам - UFC 257. Возглавил основной кард бой-реванш Конор Макгрегор - Дастин Порье, который завершился эффектным нокаутом.

Порье с первых секунд пытался провернуть тейкдаун, однако нарвался на умелую защиту Макгрегора, который перевел схватку в клинч, где начал исполнять эффектные удары плечом. Вырвавшись с "капкана" ирландец полностью перебил своего оппонента в первой пятиминутке, однако во второй дела у него пошли со всем не так хорошо. Порье в какой-то момент "включился" и засыпал бывшего чемпиона UFC в двух весах градом ударов. В итоге Notorious сначала оказался в нокдауне, а затем и нокауте.

Полное видео боя Конор Макгрегор - Дастин Порье:

"Телеграф" напоминает, что свой первый очный поединок Макгрегор и Порье провели в рамках полулегкого веса в сентябре 2014 года. Тогда Конор нокаутировал соперника в первом раунде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на этой неделе в UFC успешно дебютировал брат Хабиба Нурмагомедова. К слову, Хабиб побеждал и Макгрегора и Порье.