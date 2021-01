Отправленный в нокаут Макгрегор стал героем множества фотожаб

В воскресенье, 24 января, на "Бойцовском острове" в ОАЭ прошел масштабный вечер профессиональных единоборств - UFC 257. Главный поединок шоу Конор Макгрегор - Дастин Порье проходил в легком весе и завершился нокаутом от американца, а ирландец остался лежать на канвасе. Именно кадр с "сонным" Конором (заглавное фото, - прим. ред.) стал объектом шуток в сети.

Одну из фотожап подписали: "Когда твоя мама включает свет и говорит, что тебе пора в школу".

When your moms turn on the light and tells you to get ready for school#UFC257 #ConorMcGregor pic.twitter.com/m1qMCmMEVX

— (@King_Steemer) January 24, 2021