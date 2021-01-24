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Отправленный в нокаут Макгрегор стал героем множества фотожаб

Отправленный в нокаут Макгрегор стал героем множества фотожаб
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер peaceout023

В воскресенье, 24 января, на "Бойцовском острове" в ОАЭ прошел масштабный вечер профессиональных единоборств - UFC 257. Главный поединок шоу Конор Макгрегор - Дастин Порье проходил в легком весе и завершился нокаутом от американца, а ирландец остался лежать на канвасе. Именно кадр с "сонным" Конором (заглавное фото, - прим. ред.) стал объектом шуток в сети.

Одну из фотожап подписали: "Когда твоя мама включает свет и говорит, что тебе пора в школу".

Дальше пользователи размещали "сонного Макгрегора" в разных комичных местах и ситуациях.

Конор Макгрегор стал объектом мемов после поражения от Дастина Порье

Конор Макгрегор стал объектом мемов после поражения от Дастина Порье

Конор Макгрегор стал объектом мемов после поражения от Дастина Порье

Конор Макгрегор стал объектом мемов после поражения от Дастина Порье

Конор Макгрегор стал объектом мемов после поражения от Дастина Порье

Конор Макгрегор стал объектом мемов после поражения от Дастина Порье

Конор Макгрегор стал объектом мемов после поражения от Дастина Порье

Конор Макгрегор стал объектом мемов после поражения от Дастина Порье

Макгрегор Порье - в сети высмеяли нокаутированного Конора

"Телеграф" напоминает, что бой на UFC 257 стал для бойцов вторым очным противостоянием. В 2014 году Макгрегор в первом раунде нокаутировал Порье, правда, это произошло в полулегкой весовой категории.

У нас на сайте доступно полное видео поединка Конор Макгрегор - Дастин Порье.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 424

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Конор Макгрегор, Дастин Порье.
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