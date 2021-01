Хромой Макгрегор с тростью пожаловался Порье на разбитую ногу (видео)

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор , который 24 января провел бой с Дастином Порье в рамках шоу UFC 257, идя на пресс-конференцию мимо своего соперника, пожаловался тому на разбитую ногу, а также поздравил американца с победой.

Сначала Порье встретил Чендлера, который в основном карде того же шоу вырубил Хукера, а затем американец стал на пути знаменитого ирландца. Конор пожаловался Дастину на разбитую ногу, который тот повредил ему своими лоу-киками: "Всю ногу мне разбил, г***юк. Отличная работа, поздравляю", - сказал ,Макгрегор, который шел прихрамывая и опираясь на трость.

You never know who you’ll bump into backstage. @DustinPoirier, @MikeChandlerMMA and Conor McGregor cross paths post #UFC257 pic.twitter.com/h0SU7A5fyA

— UFC Europe (@UFCEurope) January 24, 2021