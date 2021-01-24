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Хромой Макгрегор с тростью пожаловался Порье на разбитую ногу (видео)

Хромой Макгрегор с тростью пожаловался Порье на разбитую ногу (видео)
Обновлено 11:45 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм thenotoriousmma

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор , который 24 января провел бой с Дастином Порье в рамках шоу UFC 257, идя на пресс-конференцию мимо своего соперника, пожаловался тому на разбитую ногу, а также поздравил американца с победой.

Сначала Порье встретил Чендлера, который в основном карде того же шоу вырубил Хукера, а затем американец стал на пути знаменитого ирландца. Конор пожаловался Дастину на разбитую ногу, который тот повредил ему своими лоу-киками: "Всю ногу мне разбил, г***юк. Отличная работа, поздравляю", - сказал ,Макгрегор, который шел прихрамывая и опираясь на трость.

На нашем сайте доступно полное видео боя Макгрегор - Порье.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 127

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Конор Макгрегор, Дастин Порье.
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