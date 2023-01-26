Одним бандитом меньше: боец ММА здержал вора на пляже в Рио

Преступник украл у женщины телефон

Известый боец смешанных единоборств Фелипе Коларес в Рио-де-Жанейро остановил человека, обвиняемого в краже телефона. Коларес использовал навыки джиу-джитсу для поимки вора и держал преступника на земле в ожидании прибытия полиции. Ранее экс-чемпион UFC Конор Макгрегор чуть не убил девушку.

"Я вышел из спортзала и увидел, как грабят женщину на пляже. Заметив, что преступник безоружен, мы с друзьями вмешались и я прижал грабителя к земле, используя приемы джиу-джитсу", – написал Фелипе в Instagram.

"Сегодня у нас на улицах стало одним бандитом меньше. Я не рекомендую неподготовленным людям делать это. Но сегодня я стал на один процент лучше", — добавил Коларес в соцсетях.

Фелипе Коларесу — 28 лет. У него есть черный пояс по джиу-джитсу и дзюдо. В ММА провел 14 боев — 10 побед и 4 поражения. Выступал в UFC.

Кстати, недавно на турнире по смешанным единоборствам произошел забавный случай: боец ММА нокаутировал судью.

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