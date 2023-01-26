Воры-неудачники вломились в дом боксера-профессионала (видео)

Спортсмен узнал о ворах благодаря системе безопасности в доме

Двое подростков-воришек навсегда запомнят день, когда они решили ограбить дом, в котором проживает австралийский боксер-тяжеловес Кейси Касуэлл. Ранее боец ММА задержал вора на пляже в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает 9News Gold Coast в Twitter, боксер, выступающий в 1-м тяжелом весе, прогнал двух подростков, которые решили ограбить его дом в Голд-Косте. На видео, которое стало вирусным в сети, видно как воришки спасаются бегством от разъяренного тяжа.

На кадрах видно, как ранним утром воры в капюшонах осматривают двор Касуэлла в надежде проникнуть в дом. В этот момент камеры во дворе послали сигнал на телефон Кейси о том, что кто-то разгуливает в его дворе. Боксер проснулся и тут же помчался за горе-грабителями. При этом спортсмен кричал им вдогонку: "Давайте, маленькие су**и". У одного из бандитов был при себе нож. Подросткам удалось скрыться.

Отметим, Кейси является непобедимым боксером с 7 победами в профи. В последнем бою он выиграл титул чемпиона Австралии в 1-м тяжелом весе.

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