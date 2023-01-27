Далакян — Хіменес: онлайн-трансляція чемпіонського бою (відео)

Бій непереможних боксерів пройде у Лондоні

У суботу, 28 січня, чемпіон світу у найлегшій вазі за версією WBA (до 50.8 кг) українець Артем Далакян (21-0, 15 КО) проведе свій шостий захист титулу в бою проти костариканця Давида Хіменеса (12-0, 9). Свій останній поєдинок наш боксер провів у листопаді 2021 року.

Пряма відеотрансляція бою Далакян — Хіменес доступна на YouTube-каналі Футбол 2.0. Орієнтовний початок поєдинку о 21:00 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція бою Далакян — Хіменес

Поєдинок українця проти костариканця пройде в рамках великого вечора боксу в Лондоні на стадіоні "Уемблі". У головному бою шоу відбудеться чемпіонський бій між російським канадцем Артуром Бетербієвим та британцем Ентоні Ярдом. На кону дуелі стоять чемпіонські пояси IBF, WBC та WBO у напівважкій вазі.

Нагадаємо, саме Бетербієв завершив кар’єру Олександр Гвоздика, нокаутувавши українця у 10-му раунді.

Раніше "Телеграф" повідомляв про прогноз букмекерів на бій Далакян — Хіменес.

Нагадаємо, Фінляндія оголосила про бойкот чемпіонату світу з боксу через потенційну участь росіян у турнірі.