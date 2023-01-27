Далакян — Хименес: онлайн-трансляция чемпионского боя (видео)

Бой непобедимых боксеров пройдет в Лондоне

В субботу, 28 января, чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA (до 50.8 кг) украинец Артем Далакян (21-0, 15 КО) проведет свою шестую защищу титула в бою против костариканца Давида Хименеса (12-0, 9 КО). Свой последний поединок наш боксер провел в ноябре 2021 года.

Прямая видеотрансляция боя Далакян — Хименес доступна на YouTube-канале Футбол 2.0. Ориентировочное начало поединка — в 21:00 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция боя Далакян — Хименес

Поединок украинца против костариканца пройдет в рамках большого вечера бокса в Лондоне на стадионе "Уэмбли". В главном бою шоу состоится чемпионский бой между российским канадцем Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом. На кону дуэли стоят чемпионские пояса IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе.

Напомним, именно Бетербиев завершил карьеру Александр Гвоздика, нокаутировав украинца в 10-м раунде.

Ранее "Телеграф" сообщал о прогнозе букмекеров на бой Далакян — Хименес.

Напомним, Финляндия объявила о бойкоте чемпионата мира по боксу из-за потенциального участия россиян в турнире.