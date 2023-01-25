Далакян — Хименес: букмекеры дали прогноз на чемпионский бой украинца

Украинский чемпион в шестой раз проведет защиту титула

Украинский боксер, чемпион мира в наилегчайшем весе (до 50.8 кг) Артем Далакян (21-0, 15 КО) возвращается на профессиональный ринг после годичного простоя. Соперником украинца является непобедимый костариканец Давид Хименес (12-0, 9 КО).

Букмекеры считают 35-летнего украинца небольшим фаворитом в поединке с 30-летним костариканцем. Об этом сообщает Пари-Матч.

На успех чемпиона можно сделать ставку с коэффициентом 1,53 (вероятность 65% при марже букмекеров 8%). В то же время триумф Хименеса оценивается коэффициентом 2,37 (42%), ничья крайне маловероятна — коэффициент 15,00 (1%).

Прогноз букмекеров на бой Далакян — Хименес

Пари-Матч: (победа Далакяна 1,53 — ничья 15,00 — победа Хименеса 2,37)

Бой Далакян — Хименес состоится в субботу, 28 января, в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Этот поединок пройдет в рамках андеркарда вечера бокса, главным событием которого является чемпионский поединок в полутяжелом весе между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом.

Ранее сообщалось, что Усик потроллил Фьюри перед потенциальным поединком. Напомним, на бой с Александром появился новый претендент.