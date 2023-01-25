Далакян — Хіменес: букмекери дали прогноз на чемпіонський бій українця

Український чемпіон вшосте проведе захист титулу

Український боксер, чемпіон світу у найлегшій вазі (до 50.8 кг) Артем Далакян (21-0, 15 КО) повертається на професійний ринг після річного простою. Суперником українця є непереможний костариканець Давид Хіменес (12-0, 9 КО).

Букмекери вважають 35-річного українця невеликим фаворитом у поєдинку із 30-річним костариканцем. Про це повідомляє Парі-Матч.

На успіх чемпіона можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,53 (імовірність 65% за маржі букмекерів 8%). Водночас тріумф Хіменеса оцінюється коефіцієнтом 2,37 (42%), нічия вкрай малоймовірна — коефіцієнт 15,00 (1%).

Прогноз букмекерів на бій Далакян — Хіменес

Парі-Матч: (перемога Далакяна 1,53 — нічия 15,00 — перемога Хіменеса 2,37)

Бій Далакян — Хіменес відбудеться у суботу, 28 січня, у Лондоні на стадіоні "Уемблі". Цей поєдинок пройде в рамках андеркарда вечора боксу, головною подією якого є чемпіонський поєдинок у напівважкій вазі між росіянином Артуром Бетербієвим та британцем Ентоні Ярдом.

Раніше повідомлялося, що Усик потролив Ф’юрі перед потенційним поєдинком. Нагадаємо, на бій з Олександром з’явився новий претендент.