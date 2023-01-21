На бій з Усиком з’явився новий претендент: хто битиметься за тимчасовий пояс IBF

Філіп Хргович має провести бій проти Енді Руїса

Поки Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі домовляються про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу, боксерські федерації узгоджують бої за тимчасові пояси.

Раніше Міжнародна боксерська федерація призначила обов’язковим суперником Усика хорвата Філіпа Хрговича. Однак потім відкликала своє рішення і має намір організувати для хорвата інший поєдинок. Хргович зустрінеться з колишнім чемпіоном світу Енді Руїсом за звання тимчасового чемпіона світу за версією IBF, повідомляє Boxing Scene.

А вже переможець бою Хргович — Руїс займе місце в черзі на бій або з Олександром Усиком, або з абсолютним чемпіоном світу.

30-річний хорват Філіп Хргович — бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року. На професійному рингу провів 15 боїв та всі виграв.

33-річний американець Енді Руїс — колишній чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF. Провів 37 боїв — 35 перемог.

До речі, нещодавно Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.

Раніше боксер сказав, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом. І поцікавився у росіян, чому в православній країні не поховають вбивцю царя.