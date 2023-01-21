На бой с Усиком появился новый претендент: кто сразится за временный пояс IBF

Филип Хргович должен провести бой против Энди Руиса

Пока Александр Усик и Тайсон Фьюри договариваются о поединке за звание абсолютного чемпиона мира, боксерские федерации согласовывают бои за временные пояса.

Ранее Международная боксерская федерация назначила обязательным соперником Усика хорвата Филипа Хрговича. Однако потом отозвала свое решение и собирается организовать для хорвата другой поединок. Хргович встретится с бывшим чемпионом мира Энди Руисом за звание временного чемпиона мира по версии IBF, сообщает Boxing Scene.

А уже победитель боя Хргович — Руис займет место в очереди на бой либо с Александром Усиком, либо с абсолютным чемпионом мира.

30-летний хорват Филипп Хргович — бронзовый призер Олимпийских игор 2016 года. На профессиональном ринге провел 15 боев и все выиграл.

33-летний американец Энди Руис — бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF. Провел 37 боев — 35 побед.

Кстати, недавно Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке.

Ранее боксер сказал, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом. И поинтересовался у россиян, почему в православной стране никак не похоронят убийцу царя.