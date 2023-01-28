Перестав рухатися: український боксер жорстоко побив суперника (відео)

Сергій Богачук здобув свою 22 перемогу на профі-рингу

В американському Монтебелло відбувся вечір боксу, де в рамках першої середньої ваги український боксер Сергій Богачук захистив титул чемпіона WBC Continental Americas. Раніше Богачук змусив суперника стати на коліна.

Українець боксував проти американця Натанієля Галлімора. Бій вийшов дуже ефектним. Обидва бійці зробили ставку на атаку, а не оборону. Якоїсь миті Галлімор виглядав упевненіше, розбив ніс українцю.

Але Богачук перехопив ініціативу і у шостому раунді почав бити суперника. Галімор перестав рухатися, відповідати на удари та захищатися. Довелося рефері втрутитися та зупинити поєдинок.

Перемога технічним нокаутом для Богачука. Тепер у його активі 23 бої — 22 перемоги та 1 поразка.

Нагадаємо, що цієї суботи, 28 січня, український боксер Артем Далакян у Лондоні проведе захист чемпіонського поясу за версією WBA. Наш боксер зустрінеться з костариканцем Давидом Хіменесом. На сайті "Телеграфа" буде пряма відеотрансляція бою Далакян — Хіменес.

Раніше Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.