Перестал двигаться: украинский боксер жестоко избил соперника (видео)

Сергей Богачук добыл свою 22 победу на профи-ринге

В американском Монтебелло прошел вечер бокса, где в рамках первого среднего веса украинский боксер Сергей Богачук защитил титул чемпиона WBC Continental Americas. Ранее Богачук заставил соперника стать на колени.

Украинец боксировал против американца Натаниеля Галлимора. Бой вышел очень эффектным. Оба бойца сделали ставку на атаку, а не оборону. В какой-то момент Галлимор выглядел уверенней, разбил нос украинцу.

Но Богачук перехватил инициативу и в шестом раунде начал избивать соперника. Галлимор перестал двигаться, отвечать на удары и защищаться. Пришлось рефери вмешаться и остановить поединок.

Победа техническим нокаутом для Богачука. Теперь в его активе 23 боя — 22 победы и 1 поражение.

Напомним, что в эту субботу, 28 января, украинский боксер Артем Далакян в Лондоне проведет защиту чемпионского пояса по версии WBA. Наш боксер встретится с костариканцем Давидом Хименесом. На сайте "Телеграфа" будет прямая видеотрансляция боя Далакян — Хименес.

Ранее Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке.