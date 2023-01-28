Украинец Далакян защитил чемпионский пояс в бою против непобедимого костариканца (видео)
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Наш боксер в шестой раз защитил титул чемпиона мира
В субботу, 28 января, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся большой вечер бокса, в андеркарде которого украинец Артем Далакян (22-0, 15 КО) защищал титул чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBA (до 50.8 кг). Соперником украинца был непобедимый костариканец Давид Хименес (12-1, 9).
Бой продлился всю дистанцию в 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу украинцу, передает пресс-служба промоутерской компании Queensberry Promotions в Twitter.
Претендент с первых секунд выбрал тактику первого номера. Хименес часто нарывался на джеб украинца, но и частенько пробивал оборону украинца. Костариканец как танк шел на чемпиона вплоть до 12 раунда. Далакян выглядел техничнее и боксировал куда разнообразнее. По итогам 12 раундов судьи насчитали победу Далакяна единогласным решением — 115:113 (дважды), 116-112.
Видео боя Далакян — Хименес:
Поединок украинца против костариканца прошел в рамках вечера бокса в столице Великобритании. В главном бою шоу состоится чемпионский бой между российским канадцем Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом. На кону дуэли стоят чемпионские пояса IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе.
Ранее сообщалось, что украинский боксер-супертяж Андрей Руденко добыл досрочную победу на вечере бокса в Чехии. Накануне украинский боксер Сергей Богачук добыл свою 22-ю победу в профи.