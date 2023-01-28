Три нокдауна и нокаут: украинский боксер избил соперника (видео)

Украинец вернулся на ринг после болезненного поражения от соотечественника

Известный украинский супертяж Андрей Руденко (35-6, 21 КО) победил боснийца Бояна Честича (2-11, 1 КО) на вечере бокса в Кладно (Чехия). Накануне Сергей Богачук из Украины добыл свою 22 победу на профи-ринге.

Об этом сообщает промоутерская компания Top Boxing Generation в Instagram. Промоутеры также поделились и полным видео боя Руденко — Честич.

Руденко с первых секунд принялся избивать соперника, который на взвешивании был на 14 кг легче за украинца. 22-летний Боян трижды становился на колено, пока во втором раунде Андрей окончательно не отправил его в нокаут. Рефери остановил схватку, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом. Для Андрея данный триумф стал 35 в карьере при 6 поражениях и одной ничьей.

Видео нокдаунов и нокаута в бою Руденко — Честич:

Полное видео боя Руденко — Боян Честич:

Напомним, в 2021 году Руденко дал бой перспективному украинскому супертяжу Владиславу Сиренко. Сиренко защитил свои титулы WBC Asia и WBO Asia Pacific и нанес Андрею первое досрочное поражение в карьере.

Ранее сообщалось, что в Австралии воры-неудачники пытались ограбить дом боксера-профессионала.

Напомним, украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко закрыл страницу в Instagram для украинцев.