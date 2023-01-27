Несолидно торговаться за миллионы долларов: промоутер Усика — о гонораре боксера

Украинец готов даже без денег боксировать за звание абсолютного чемпиона мира

Недавно промоутер Боб Арум рассказал, какой гонорар хочет Тайсон Фьюри за бой с Александром Усиком. Теперь о позиции украинца высказался представитель его команды Александр Красюк.

Напомним, что бой Усика и Фьюри может состояться в Саудовской Аравии или Великобритании. Ориентировочно — конец марта или начало апреля. Если поединок состоится в Саудовской Аравии, то гонорар разделят 50 на 50, а вот если бой пройдет на "Уэмбли", то британец хочет себе более высокий процент выручки.

"Считая себя невероятной звездой, он хотел бы монетизировать это преимущество по сравнению с Усиком. Но это не больше, чем желание. Он такой, мы знаем, одиозный парень. Он будет пытаться выскребать, откусить столько, сколько сможет.

Позиция Усика: бой за звание абсолютного чемпиона — это историческое событие. Что мы, будем торговаться за несколько миллионов долларов? Это несолидно.

И вообще Усик может и без денег подраться. Но гонорар у него будет это точно", — рассказал Красюк в интервью Luckypunch.net.

Ранее Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке. А вот у британца среди спарринг-партнеров есть девушка. Фьюри оригинально готовится к поединку.