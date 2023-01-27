Несолідно торгуватися за мільйони доларів: промоутер Усика — про гонорар боксера

Українець готовий навіть без грошей боксувати за звання абсолютного чемпіона світу

Нещодавно промоутер Боб Арум розповів, який гонорар хоче Тайсон Ф’юрі за бій із Олександром Усиком. Наразі про позицію українця висловився представник його команди Олександр Красюк.

Нагадаємо, що бій Усика і Ф’юрі може відбутися в Саудівській Аравії чи Великій Британії. Орієнтовно – кінець березня чи початок квітня. Якщо поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії, то гонорар розділять 50 на 50, а от якщо бій пройде на "Уемблі", то британець хоче собі вищий відсоток виручки.

"Вважаючи себе неймовірною зіркою, він хотів би монетизувати цю перевагу порівняно з Усиком. Але це не більше, ніж бажання. Він такий, ми знаємо, одіозний хлопець. Він намагатиметься вишкрябати, відкусити стільки, скільки зможе.

Позиція Усика: бій за звання абсолютного чемпіона – це історична подія. Що ми, торгуватимемося за кілька мільйонів доларів? Це несолідно.

І взагалі Усик може і без грошей побитися. Але гонорар у нього буде це точно", — розповів Красюк в інтерв’ю Luckypunch.net.

Раніше Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок. А ось у британця серед спаринг-партнерів є дівчина. Ф’юрі оригінально готується до поєдинку.