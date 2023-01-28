Три нокдауни та нокаут: український боксер побив суперника (відео)

Українець повернувся на ринг після болісної поразки від співвітчизника

Відомий український суперваговик Андрій Руденко (35-6, 21 КО) переміг боснійця Бояна Честича (2-11, 1 КО) на вечорі боксу в Кладно (Чехія). Напередодні Сергій Богачук з України здобув свою 22 перемогу на профі-рингу.

Про це повідомляє промоутерська компанія Top Boxing Generation в Instagram. Промоутери також поділилися повним відео бою Руденко — Честич.

Руденко з перших секунд почав тіснити суперника, який на зважуванні був на 14 кг легшим за українця. 22-річний Боян тричі ставав на коліно, доки у другому раунді Андрій остаточно не відправив його у нокаут. Рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом. Для Андрія цей тріумф став 35 у кар’єрі при 6 поразках та одній нічиїй.

Відео нокдаунів та нокауту в бою Руденко — Честич:

Повне відео бою Руденко — Боян Честич:

Нагадаємо, у 2021 році Руденко дав бій перспективному українському суперваговику Владиславу Сіренко. Сіренко захистив свої титули WBC Asia та WBO Asia Pacific і завдав Андрію першої дострокової поразки в кар’єрі.

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