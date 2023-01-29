Український боксер поставив суперника на коліно (відео)

Українець виграв 13-й бій у профі

Український боксер напівсередньої ваги (до 66,67 кг) Василь Чеботар (13-0, 5 КО) переміг аргентинця Хосе Луїса Кастільйо (10-8-1, 7 КО) на вечорі боксу Knockout Boxing Night у Польщі. В андеркарді цього шоу успішно дебютував на профі-ринзі ще один український боксер Ярослав Харциз (1-0, 1 КО).

Про це повідомляє промоутерська компанія К2 у Facebook. Чеботар зупинив Кастільйо вже в другому раунді.

21-річний Василь грамотно працював по корпусу, вимотуючи аргентинця, і вже у другому раунді Хосе Луїс здався після двох важких нокдаунів. Для українця цей успіх став 13-м у кар’єрі, а ось Кастільйо програв у 8-й раз, маючи у своєму послужному списку 10 перемог та 1 нічию.

Найкращі моменти бою Василь Чоботар — Хосе Луїс Кастільо:

Раніше повідомлялося про перемогу українського суперваговика Андрія Руденка на вечорі боксу в Чехії. Крім того, днями Сергій Богачук здобув свою 22 перемогу на профі-рингу. Додамо, на вечорі боксу в Лондоні українець Артем Далакян у важкому поєдинку зупинив непереможного костариканця Давида Хіменеса.