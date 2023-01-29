Украинский боксер поставил соперника на колено (видео)

Украинец выиграл 13-й бой в профи

Украинский боксер полусреднего веса (до 66,67 кг) Василий Чеботарь (13-0, 5 КО) победил аргентинца Хосе Луиса Кастильо (10-8-1, 7 КО) на вечере бокса Knockout Boxing Night в Польше. В андеркарде этого шоу успешно дебютировал в профессионалах еще один украинский боксер Ярослав Харцыз (1-0, 1 КО).

Об этом сообщает промоутерская компания К2 в Facebook. Чеботарь остановил Кастильо уже во втором раунде.

21-летний Василий грамотно работал по корпусу, изматывая аргентинца, и уже во втором раунде Хосе Луис сдался после двух тяжелых нокдаунов. Для украинца этот успех стал 13-м в карьере, а вот Кастильо проиграл в 8-й раз, имея в своем послужном списке 10 побед и 1 ничью.

Лучшие моменты боя Василий Чеботарь — Хосе Луис Кастильо:

Ранее сообщалось о победе украинского супертяжа Андрея Руденко на вечере бокса в Чехии. Кроме того, на днях Сергей Богачук добыл свою 22 победу на профи-ринге. Добавим, на вечере бокса в Лондоне украинец Артем Далакян в тяжелейшем поединке остановил непобедимого костариканца Давида Хименеса.