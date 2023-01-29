Соперника спасла женщина: украинский боксер ударно дебютировал в профи (видео)

Ярослав Харцыз провел дебютный поединок в профи

В субботу, 28 января, украинский боксер легкого веса Ярослав Харцыз (1-0, 1 КО) провел свой дебютный бой в качестве профессионала. Накануне украинец Артем Далакян (22-0, 5 КО) защищал титул чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBA.

Об этом сообщает промоутерская компания K2 в Facebook. Поединок с участием украинца проходил в Польше, а соперником Ярослава был местный боксер Марьян Весоловский.

25-летний Харцыз с первых секунд получил огромное преимущество и уже во втором раунде нокаутировал оппонента. Ярослав зажал Марьяна в углу ринга и попросту начал избивать поляка, пока женщина-рефери не остановила поединок. Судья зафиксировала победу Харцыза техническим нокаутом.

Видео нокаута в бою Ярослав Харцыз — Марьян Весоловский:

Лучшие моменты боя Ярослав Харцыз — Марьян Весоловский:

К слову, Ярослав планирует совмещать профессиональную карьеру с выступлениями за сборную Украины на уровне любителей.

Ранее сообщалось о победе украинского супертяжа на вечере бокса в Чехии.

Напомним, украинец Сергей Богачук добыл свою 22 победу на профи-ринге.