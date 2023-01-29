Суперника врятувала жінка: український боксер ударно дебютував у профі (відео)
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Ярослав Харциз провів дебютний поєдинок у профі
У суботу, 28 січня, український боксер легкої ваги Ярослав Харциз (1-0, 1 КО) провів свій дебютний бій у якості професіонала. Напередодні українець Артем Далакян (22-0, 5 КО) захищав титул чемпіона світу у найлегшій вазі за версією WBA.
Про це повідомляє промоутерська компанія K2 у Facebook. Поєдинок за участю українця проходив у Польщі, а суперником Ярослава був місцевий боксер Мар’ян Весоловський.
25-річний Харциз із перших секунд отримав величезну перевагу і вже у другому раунді нокаутував опонента. Ярослав затис Мар’яна в кутку рингу і просто почав бити поляка, поки жінка-рефері не зупинила поєдинок. Суддя зафіксувала перемогу Харциза технічним нокаутом.
Відео нокауту в бою Ярослав Харциз — Мар’ян Весоловський:
Найкращі моменти бою Ярослав Харциз — Мар’ян Весоловський:
До слова, Ярослав планує поєднувати професійну кар’єру з виступами за збірну України на рівні аматорів.
Раніше повідомлялося про перемогу українського суперваговика на вечорі боксу в Чехії.
Нагадаємо, українець Сергій Богачук здобув свою 22 перемогу на профі-рингу.