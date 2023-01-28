Найдивніший прогноз на бій Усик — Ф’юрі: такого ще не говорив ніхто

Майкл Хантер пояснив, чому буде реванш

Американський боксер суперважкої ваги Майкл Хантер поділився своїми думками щодо майбутнього бою за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі. Раніше промоутер Усика розповів про розподіл гонорарів боксерів.

Більшість прогнозистів робить ставку на британця. Дехто вважає, що українець може виграти бій. А ось Хантер дав украй несподіваний прогноз на цей поєдинок. Він вважає, що буде нічия.

"Я думаю, що бій закінчиться внічию. На початку поєдинку здаватиметься, що Ф’юрі перемагає. Потім, ближче до закінчення бою, невелика перевага може бути у Усика. Я думаю, що буде нічия і вони проведуть реванш", — заявив Хантер в інтерв’ю. YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Нічия – неймовірно рідкісне явище у боксі. Але в кар’єрі Ф’юрі був вже нічийний результат у бою проти Деонтея Уайлдера.

Раніше Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок. А ось у британця серед спаринг-партнерів є дівчина. Ф’юрі оригінально готується до поєдинку.