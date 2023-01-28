Самый безумный прогноз на бой Усик — Фьюри: такого еще не говорил никто

Майкл Хантер объяснил почему будет реванш

Американский боксер супертяжелого веса Майкл Хантер поделился своими мыслями касательно предстоящего боя за звания абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Ранее промоутер Усика рассказал о распределении гонораров боксеров.

Большинство прогнозистов делает ставку на британца. Некоторые считают, что украинец может выиграть бой. А вот Хантер дал крайне неожиданный прогноз на этот поединок. Он считает, что будет ничья.

"Я думаю, что бой закончится вничью. В начале поединка будет казаться, что Фьюри побеждает. Затем, ближе к концовке боя, небольшое преимущество может быть у Усика. Я думаю, что будет ничья и они проведут реванш", — заявил Хантер в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Ничья — невероятно редкое явление в боксе. Но в карьере Фьюри был уже ничейных исход в бою против Деонтея Уайлдера.

Ранее Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке. А вот у британца среди спарринг-партнеров есть девушка. Фьюри оригинально готовится к поединку.