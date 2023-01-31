Не робіть цього! Російські олімпійці звернулися до українців

Росіяни, схоже, бояться, що через бойкот інших країн їх не пустять на Олімпіаду

У росії бояться, що Україна та її партнери бойкотуватимуть Олімпійські ігри, якщо представників рф допустять до Ігор.

Глава Олімпійського комітету росії (ОКР) Станіслав Поздняков прокоментував ТАСС ситуацію, що склалася. Він цинічно заявив, що росія суворо дотримується олімпійської хартії.

"В першу чергу, я б хотів відзначити, що ОКР у своїй діяльності суворо відповідає Олімпійській хартії, робить у цій частині все необхідне, щоб основні цілі та місія МОК діяли на території росії.

У цій частині не в наших традиціях давати коментарі на коментарі, але ми виходимо з того, що в нашій сучасній історії будь-які спроби бойкоту Олімпійських ігор ніколи не сприяли успіху країни, яка їх приймала.

Ми закликаємо українських колег відмовитись від подібної практики бойкотів”, – сказав Поздняков.

Раніше Національний олімпійський комітет (НОК) України заявив, що розгляне можливість бойкоту Олімпіади-2024, яка пройде у Парижі, у разі допуску росіян. Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) хоче надати можливість для участі росіян у міжнародних турнірах під нейтральним прапором. Президент України Володимир Зеленський відразу розкритикував цю ініціативу МОК.