Неможливо не знати про звірства в Україні: Світоліна написала потужний лист для МОК

Наша спортсменка пояснила, чому Олімпіада-2024 має пройти без агресорів

Найкраща тенісистка в історії України Еліна Світоліна обурена заявою Міжнародного олімпійського комітету, який готовий допустити спортсменів з росії та білорусі до Ігор-2024 у Парижі.

Світоліна опублікувала в соцмережах свою заяву, в якій різко засудила повернення спортсменів із країн-агресорів на міжнародні змагання. До речі, президент України Володимир Зеленський також розкритикував цю ініціативу МОК.

"Олімпіада — найбільша мрія та найбільший привілей для спортсменів. Ігри є найбільшою платформою для інклюзії та різноманітності у спорті, привертаючи увагу світу.

Маючи це на увазі, ми повинні дотримуватися заборони на участь російських та білоруських спортсменів, посилаючи сильне повідомлення по всьому світу, що ми об’єднані санкціями, введеними проти росії та білорусі, і що є наслідки для жахливих дій їхніх урядів. Їхнє життя не може тривати як завжди, ні російський, ні білоруський народ не можуть не знати про звірства, які відбуваються в Україні.

На жаль, загинув у бою Володимир Андрощук, одна із зірок України у легкій атлеті. Він ніколи не реалізує свій потенціал чи мрії на Іграх, то чому російські та білоруські спортсмени мають отримати свій шанс, коли їхні уряди вбивають невинних людей?!!" — написала Світоліна в Instagram.

Раніше ми писали, що глава російського олімпійського комітету Поздняков попросив Україну не бойкотувати Олімпіаду.