Роман Зозуля заявив, що для росіян немає правил війни

Російські терористи завдали удару по багатоповерхівці в Краматорську. Є загиблі та поранені. За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, російські окупанти прицільно били по історичному центру міста, де розташовані виключно житлові будинки.

На цинічний обстріл мирних жителів відреагував відомий український футболіст та волонтер Роман Зозуля.

"Краматорськ… Немає слів. Практично як і в Дніпрі ситуація. Влучання по будинку. Два під’їзди.

С*ка, які ж ви п***раси. Ви в цьому житті нічого не вмієте: ні жити, ні воювати. Для вас, виродки, не існує правил війни. Ви вмієте залякувати цивільних. Але не здатні на полі бою виявляти свою силу так, як із мирним населенням.

Горіти в пеклі – це дуже добре для вас. Не покарання. Бажаю, щоб кожен росіянин відчув на собі той біль, який зазнали українці при втраті рідних, будинків і всього, на чому будувалося їхнє життя", — написав Зозуля в Telegram.

Раніше Зозуля пообіцяв ловити росіян у кожному куточку планети після обстрілу Дніпра. Також футболіст не стримав емоцій, почувши нові жарти Петросяна. Нагадаємо, Роман емоційно відреагував на масштабний обстріл України напередодні Нового року.