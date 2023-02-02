Окупанти били прицільно: нові подробиці про жертв удару по багатоповерхівці у Краматорську (фото, відео)

За медичною допомогою всього звернулася 21 людина

Внаслідок влучання російської ракети у багатоповерховий будинок в центрі Краматорську загинуло двоє людей, ще восьмеро госпіталізовані із пораненнями різної тяжкості. За даними очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, російські окупанти прицільно били по історичному центру міста, де розташовані винятково житлові будинки. Для цього використали один із найбільш точних типів снарядів — ракету "Іскандер-К".

Про це чиновник повідомив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини". Кириленко зазначив, що серйозно постраждала не одну багатоповерхівку, а ще вісім отримали додаткові пошкодження. Це вибиті вікна, додаткова руйнація дахів та інших частин будівель.

Безпосередньо ж у багатоповерховому будинку, куди влучила ракета, повністю зруйнований один під'їзд, інші два загалом вціліли, але теж є проблеми із вікнами, дахами та входами.

Рятувальники роблять все можливе, аби врятувати якомога більше життів

Завали розбираються дуже швидко

"По жертвам. Дві людини загинули, початково повідомлялося про трьох, оскільки третя людина знаходилася в безпорадному стані, — підкреслив Павло Кириленко. — Її реанімовано, направлено до Дніпра, робиться все, аби їй врятувати життя".

Краматорськ на карті

Всього за медичною допомогою звернулася 21 людина, вісім госпіталізовані. За життя двох із них відчайдушно боряться медики, оскільки жертви російського терору знаходяться у важкому стані.

Один із під'їздів зруйнований повністю

На жаль, без загиблих не обійшлося

Пошукові роботи тривають

На думку очільника Донецької ОВА, окупант навмисно цілився по центральній частині міста, аби залякати людей ще більше і додати паніки. Для цього використовувалася одна із найбільш точних ракет — типу "Іскандер-К", що відкидає будь-які версії про відхилення снаряду від курсу тощо.

Нагадаємо, що попередня схожа трагедія сталася усього кілька днів тому у Харкові, де росіяни вдарили по багатоповерхівці снарядами С-300. Кореспондент "Телеграфа" побував на місці трагедії, показавши, на що перетворився будинок мирних жителів через "рускій мір".

Також ми детально розповідали, що відомо про наслідки ракетного удару по багатоквартирному будинку у Дніпрі, де загинули десятки людей.