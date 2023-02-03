Літак із футболістами зробив аварійну посадку: командир екіпажу злякався м’ячів

Гравці "Гетеборга" з пригодами діставалися Іспанії

До досить курйозної ситуації потрапив шведський футбольний клуб "Гетеборг". Літак із гравцями змушений був зробити аварійну посадку. Раніше у смішну ситуацію потрапила збірна Гани, яка забула взяти форму на ЧС-2022.

Як повідомляє сайт Aftonbladet, через хвилин 30-40 після зльоту командир екіпажу оголосив, що здійснює екстрену посадку в Копенгагені.

Виявилося, що причиною переполоху стали футбольні м’ячі у салоні. Їх не можна провозити літаком у накачаному вигляді.

Після того, як літак приземлився, представники "Гетеборга" спустили повітря з 30 м’ячів і через годину команда продовжила політ.

Футболісти вже успішно дісталися Іспанії, де розпочали десятиденний тренувальний збір.

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