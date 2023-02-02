"Український паспорт здав, російський отримав": футболіст розповів, як змінив громадянство

Ігор Калінін народився у Керчі, але довгий час грав в Україні

Захисник Ігор Калінін має у своєму активі виступи за молодіжну збірну України різного віку. Під час виступу за луганську "Зорю" Ігоря Калініна було звинувачено керівництвом клубу в організації договірних матчів. Після чого футболіст пройшов перевірку на детекторі брехні.

Зараз Калінін грає за воронезький "Факел". Футболіст зізнався, що змінив громадянство. Мовляв, він народився у Криму і в нього в сім’ї всі росіяни.

"Я сам із Керчі. Поміняв паспорт: український здав, російський отримав. У мене вся родина з росії, інший варіант не розглядав", — цитує Калініна "Матч ТВ".

Нагадаємо, що професійну кар’єру Ігор розпочинав у "Маріуполі".

"Зараз важко впізнати знайомі місця, клубну базу. Шкода, що все так. Взагалі, той життєвий етап згадувати не люблю, тим більше у прив’язці до нинішніх подій", — зазначив футболіст.

Раніше український футболіст відреагував на обстріл Краматорська. "Горіти в пеклі — це дуже добре для росіян", — заявив Роман Зозуля. Крім того, Зозуля пообіцяв ловити росіян у кожному куточку планети після обстрілу Дніпра. Також футболіст не стримав емоцій, почувши нові жарти Петросяна.