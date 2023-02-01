Англійський клуб облажався, представляючи українського футболіста (відео)

Автор відео про українського захисника припустився помилки

Київське "Динамо" в останній день трансферного вікна продало центрально захисника в англійський "Борнмут". Клуб з АПЛ відразу почав викладати відео про 20-річного українця у себе в соцмережах.

В одному з таких відео уважні користувачі виявили помилку. "Борнмут" на своїй офіційній сторінці в TikTok опублікував відео, де можна побачити Забарного, якому протистоять найкращі футболісти сучасності. Щоправда, на одному кадрі замість Іллі можна побачити півзахисника збірної України Віктора Циганкова, який бореться за м’яч з аргентинцем Ліонелем Мессі.

Зазначимо, за інформацією "ТаТоТаке" сума трансферу Забарного склала 25 мільйонів фунтів (ця сума поділена траншами на 3 роки) + 20% від продажу гравця + бонуси. Контракт Іллі з англійським клубом діє до 30 червня 2028 року.

Цього сезону на рахунку центрального захисника 25 ігор на найвищому рівні. Крім того, він встиг зіграти 24 матчі за головну команду країни.

Раніше повідомлялося, що Біло-Сині продали Циганкова в іспанську "Жирону". Також кияни відправили нападника Артема Бєсєдіна в оренду до "Омонії" з Кіпру.