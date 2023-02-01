Проти Мудрика розпочалося розслідування: що загрожує українському футболісту

Вибачень футболіста було замало

Футбольна асоціація Англії (FA) розпочала розслідування з приводу відео, на якому новий гравець "Челсі" виконує пісню Freestyle хіп-хоп виконавця Lil Baby. У ній 16 разів згадується слово "н*гер".

Про це повідомляє The Athletic. Мудрик через свого представника вибачився перед громадськістю, а відео було видалено з його соцмереж, проте FA все одно ухвалить санкції щодо футболіста.

Раніше FA вже карала гравців у подібних випадках. Наприклад, 2021 року півзахисник "Вест Гема" Джеррод Боуен отримав попередження за використання слова "н*гер" у твіті, який написав у 15 років. Асоціація зобов’язала хавбека пройти навчальний курс. Крім того, захиснику "Міддлсбро" Марку Боле було винесено попередження та наказано пройти освітній курс через гомофобний пост 10-річної давності. FA також дискваліфікувала англійського футболіста Андре Грея на 4 матчі у 2016 році за гомофобні коментарі, зроблені у соцмережах у 2012 році.

Таким чином, Мудрик може обмежитися попередженням або дискваліфікацією на кілька ігор.

Раніше повідомлялося, що трансфер Мудрика змінив ринок футболістів у Європі. Крім того, українець уже встиг побити рекорд АПЛ.