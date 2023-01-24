Михайло Мудрик встановив перший рекорд в Англії: що зробив українець

Півзахисник "Челсі" став найшвидшим гравцем АПЛ

Новачок лондонського "Челсі" Михайло Мудрик дебютував за клуб у виїзному матчі чемпіонату Англії проти "Ліверпуля". І одразу очолив список рекордсменів Прем’єр-ліги.

Український вінгер встановив рекорд швидкості бігу цього сезону АПЛ. Його максимальний показник становив 36,63 км/год, повідомляє портал Opta.

Топ-5 найшвидших гравців АПЛ сезону:

36,63 км/год — Михайло Мудрик ("Челсі")

36,61 км/год — Ентоні Гордон ("Евертон")

36,53 км/год — Дарвін Нуньєс ("Ліверпуль")

36,22 км/год — Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті")

36,09 км/год — Денис Закарія ("Челсі")

Раніше повідомлялося, що Мудрик став дев’ятим українським футболістом у англійській Прем’єр-лізі. Нагадаємо, через трансфер Мудрика в "Челсі" директору "гірників" Даріо Срні пригрозили смертю.

До речі, перехід Мудрика до "Челсі" — принципова позиція керівництва "Шахтаря", яке поставило гравцеві ультиматум. Сам футболіст спочатку хотів перейти до "Арсеналу".

Також ми пояснили, чому трансфер Михайла Мудрика із "Шахтаря" до "Челсі" зламав трансферний ринок у Європі.