Михаил Мудрик установил первый рекорд в Англии: что сделал украинец

Полузащитник "Челси" стал самым быстрым игроком АПЛ

Новичок лондонского "Челси" Михаил Мудрик дебютировал за клуб в выездном матче чемпионата Англии против "Ливерпуля". И сразу возглавил список рекордсменов Премьер-лиги.

Украинский вингер установил рекорд скорости бега в нынешнем сезоне АПЛ. Его максимальный показатель составил 36,63 км/ч, сообщает портал Opta.

Топ-5 самых быстрых игроков АПЛ сезона:

36,63 км/ч — Михаил Мудрик ("Челси")

36,61 км/ч — Энтони Гордон ("Эвертон")

36,53 км/ч — Дарвин Нуньес ("Ливерпуль")

36,22 км/ч — Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

36,09 км/ч — Денис Закария ("Челси")

Ранее сообщалось, что Мудрик стал девятым украинским футболистом в английской Премьер-лиге. Напомним, из-за трансфера Мудрика в "Челси" директору "горняков" Дарио Срне пригрозили смертью.

Кстати, переход Мудрика в "Челси" — принципиальная позиция руководства "Шахтера", которое поставило игроку ультиматум. Сам футболист изначально хотел перейти в "Арсенал".

Также мы объяснили, почему трансфер Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси" сломал трансферный рынок в Европе.