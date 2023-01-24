Михаил Мудрик установил первый рекорд в Англии: что сделал украинец
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Полузащитник "Челси" стал самым быстрым игроком АПЛ
Новичок лондонского "Челси" Михаил Мудрик дебютировал за клуб в выездном матче чемпионата Англии против "Ливерпуля". И сразу возглавил список рекордсменов Премьер-лиги.
Украинский вингер установил рекорд скорости бега в нынешнем сезоне АПЛ. Его максимальный показатель составил 36,63 км/ч, сообщает портал Opta.
Топ-5 самых быстрых игроков АПЛ сезона:
- 36,63 км/ч — Михаил Мудрик ("Челси")
- 36,61 км/ч — Энтони Гордон ("Эвертон")
- 36,53 км/ч — Дарвин Нуньес ("Ливерпуль")
- 36,22 км/ч — Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")
- 36,09 км/ч — Денис Закария ("Челси")
Ранее сообщалось, что Мудрик стал девятым украинским футболистом в английской Премьер-лиге. Напомним, из-за трансфера Мудрика в "Челси" директору "горняков" Дарио Срне пригрозили смертью.
Кстати, переход Мудрика в "Челси" — принципиальная позиция руководства "Шахтера", которое поставило игроку ультиматум. Сам футболист изначально хотел перейти в "Арсенал".
Также мы объяснили, почему трансфер Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси" сломал трансферный рынок в Европе.