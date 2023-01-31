Перший скандал Мудрика в Англії: через одне слово футболістові довелося видаляти відео

Українського футболіста звинуватили у расизмі

Новачок "Челсі" Михайло Мудрик зазнав страшної критики в Англії. А все через своє відео у соцмережах. Раніше Мудрик встановив рекорд у англійській Прем’єр-лізі.

У липні минулого року українець виклав 40-секундне відео у TikTok, де він стоїть біля машини разом з другом та виконує пісню Freestyle хіп-хоп виконавця Lil Baby. У ній 16 разів згадується слово "н*гер".

Представник Мудрика сказав для The Sun: "Михайло глибоко шкодує, якщо він когось образив. Хоча він лише виконав пісню, Михайло глибоко шкодує про своє рішення і від щирого серця визнає, що це було недоречно. Відео вже видалено".

Організація Kick It Out, яка займається боротьбою з дискримінацією та расизмом у футболі, заявила: "Засуджуємо використання будь-яких расових образ, включаючи це слово, незалежно від контексту. Це слово є глибоко образливим. Його використання футболістами вищого рівня може лише відштовхнути вболівальників від гри. Важливо, щоб футболісти користувалися своєю платформою на користь. Ми раді, що Михайло Мудрик усвідомив, що використання цього образливого виразу завдало іншим людям біль".

Раніше повідомлялося, що Мудрик став дев’ятим українським футболістом у англійській Прем’єр-лізі. До речі, перехід Мудрика до "Челсі" — принципова позиція керівництва "Шахтаря", яке поставило гравцеві ультиматум. Сам футболіст спочатку хотів перейти до "Арсеналу".

Також ми пояснили, чому трансфер Михайла Мудрика із "Шахтаря" до "Челсі" зламав трансферний ринок у Європі.