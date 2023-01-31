Первый скандал Мудрика в Англии: из-за одного слова футболисту пришлось удалять видео

Украинского футболиста обвинили в расизме

Новичок "Челси" Михаил Мудрик подвергся страшной критике в Англии. А все из-за своего видео в соцсетях. Ранее Мудрик установил рекорд в английской Премьер-лиге.

В июле прошлого года украинец выложил 40-секундное видео в TikTok, где он стоит около машины вместе с другом и исполняет песню Freestyle хип-хоп исполнителя Lil Baby. В ней 16 раз упоминается слово "н*гер".

Представитель Мудрика сказал для The Sun: "Михаил глубоко сожалеет, если он кого-то оскорбил. Хотя он лишь исполнил песню, Михаил глубоко сожалеет о своем решении и от всего сердца признает, что это было неуместно. Видео уже удалено".

Организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с дискриминацией и расизмом в футболе, заявила: "Осуждаем использование любых расовых оскорблений, включая это слово, вне зависимости от контекста. Это слово является глубоко оскорбительным. Его использование футболистами высшего уровня может лишь оттолкнуть болельщиков от игры. Важно, чтобы футболисты пользовались своей платформой на пользу. Мы рады, что Михаил Мудрик осознал, что использование этого оскорбительного выражения причинило другим людям боль".

Ранее сообщалось, что Мудрик стал девятым украинским футболистом в английской Премьер-лиге. Кстати, переход Мудрика в "Челси" — принципиальная позиция руководства "Шахтера", которое поставило игроку ультиматум. Сам футболист изначально хотел перейти в "Арсенал".

Также мы объяснили, почему трансфер Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси" сломал трансферный рынок в Европе.