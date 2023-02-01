Против Мудрика началось расследование: что грозит украинскому футболисту

Извинений футболиста было недостаточно

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование по поводу видео, на котором новоиспеченный игрок "Челси" исполняет песню Freestyle хип-хоп исполнителя Lil Baby. В ней 16 раз упоминается слово "н*гер".

Об этом сообщает The Athletic. Мудрик через своего представителя извинился перед общественностью, а видео было удалено из его соцсетей, однако FA все равно примет санкции в отношении футболиста.

Ранее FA уже наказывала игроков в похожих случаях. К примеру, в 2021 году полузащитник "Вест Хэма" Джеррод Боуэн получил предупреждение за использование слова "н*гер" в твите, который написал в 15 лет. Ассоциация обязала хавбека пройти образовательный курс. Кроме того, защитнику "Мидлсбро" Марку Боле было вынесено предупреждение и приказано пройти образовательный курс из-за гомофобного поста 10-летней давности. FA также дисквалифицировала английского футболиста Андре Грея на 4 матча в 2016 году за гомофобные комментарии, сделанные в соцсетях в 2012 году.

Таким образом, Мудрик может ограничиться предупреждением или дисквалификацией на несколько игр.

Ранее сообщалось, что трансфер Мудрика изменил рынок футболистов в Европе. Кроме того, украинец уже успел побить рекорд АПЛ.