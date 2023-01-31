Дані Алвес у в’язниці: в яких умовах сидить найкрутіший футболіст світу

У виправному закладі є музичний клас, басейн та магазин

Бразилець Дані Алвес потрапив за ґрати у Барселоні, без права внесення застави. Гравця звинуватили у зґвалтуванні. Алвес визнав свою провину.

В’язниця, де сидить гравець збірної Бразилії, складається з 14 житлових модулів, у кожному з яких 72 камери на трьох поверхах. У всіх відсіках є магазин, де ув’язнені можуть купити речі першої необхідності, пише "Чемпіонат".

Крім цього, у кожному модулі є кабінет лікаря, їдальня, перукарня. Камери одномісні або двомісні – всі вони обладнані душовою кімнатою. Алвес знаходиться в модулі під номером 13 — саме там відбувають покарання люди, які вчинили сексуальні злочини.

Загальна площа закладу складає 14 га. На території є кілька місць, де засуджені можуть займатися різними культурними, освітніми, робітничими та спортивними заходами. Наприклад, там розташовані музичний клас, критий тренажерний зал, басейн, актова зала на 250 осіб, бібліотека.

Вхід до в’язниці

Розпорядок дня в Алвеса такий самий, як і в інших ув’язнених. Його день починається о 8:00, а закінчується о 22-й годині, коли у всіх тюремних модулях гасне світло.

Дані знаходиться у двомісній камері загальною площею 6 м ². Разом із ним — співвітчизник на ім’я Коутіньйо. Колишній охоронець легендарного футболіста Роналдіньо. Свого часу він також працював вибивалою в нічних клубах Барселони. Наразі відбуває покарання за злочин на сексуальному ґрунті.

До речі, на вході до в’язниці Алвес отримав картку на 100 євро — ці гроші може витрачати в магазині на території в’язниці. Іспанські ЗМІ стверджують, що бразилець вже купив чотири банки тунця, чотири йогурти, шампунь, дезодорант та кілька енергетичних напоїв.

Алвес має можливість попросити в камеру телевізор, проте бразилець поки відмовився від такої опції. Якщо вірити іспанській пресі, то футболіст не хоче бачити жодних зовнішніх новин про свою справу.

В’язниця, де сидить Дані Алвес

Якщо провину бразильця доведуть, йому загрожує від 4 до 12 років позбавлення волі. Раніше дівчина розповів, що сталося між нею та футболістом у нічному клубі.

За свою кар’єру Дані Алвес, окрім "Барселони", пограв за "Байю", "Севілью", "Ювентус", "ПСЖ", "Сан-Паулу", "УНАМ Пумас".

Зі збірною Бразилії двічі виграв Кубок Америки та Кубок Конфедерацій, а також переміг на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Завоювавши за кар’єру 46 трофеїв, він є найтитулованішим футболістом в історії.